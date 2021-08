Polizei-Datenbanken: Viel Lärm um wenig Neues in Bayern

In die unendliche Debatte um die umstrittenen Fan-Datensammlungen der Polizeibehörden ist vor wenigen Tagen wieder Fahrt gekommen: In Bayern gab es große Aufregung um die dort geführte Datei "EASy Gewalt und Sport".

Was war passiert? Eine Kleine Anfrage von Bündnis90/Die Grünen hatte ergeben, dass in dieser Datei 1.644 Fans gespeichert sind. Neu ist das allerdings nicht, denn dieselbe Anfrage ergab, dass aus vier lokalen Dateien, die einzelne Polizeipräsidien in Bayern geführt haben, die Daten Anfang 2020 in die "EASy Gewalt und Sport" migriert worden sind.

Die Existenz dieser lokalen Dateien, sogenannte SKB-Dateien aber ist seit etwa fünf Jahren in Bayern bekannt: Ebenfalls eine Kleine Anfrage von Bündnis90/Die Grünen hatte sie 2016 ans Licht gebracht. Damals waren übrigens mehr als doppelt so viele Fans darin gespeichert: 3.700 Personen.

Lokale Fan-Datensammlungen schon lange bekannt

Sportschau.de hatte bereits im April über eine Abfrage bei den Bundesländern veröffentlicht, dass aktuell in elf von 16 Ländern solche SKB-Fandatenbanken geführt werden. Darin sind über 10.000 Personen gespeichert, und damit mehr als in der umstrittenen bundesweiten Datei "Gewalttäter Sport" mit 7.841 (Stand jeweils April 2021). Besonders interessant daran: Während der Zeit der pandemiebedingten Geisterspiele in der Bundesliga wurden mindestens 500 Personen in diese SKB-Dateien eingetragen, obwohl in dem Zeitraum keine Anhänger in den Stadien zugelassen waren.