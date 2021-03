Fanarbeit auf links gedreht - Rechtsruck bei Zuschauerrückkehr?

Irgendwie Kontakt halten

Und die Erfahrungen gelten auch über die Dresdner Stadtgrenze hinaus. Michael Gabriel leitet die Koordinationsstelle der deutschen Fanprojekte (KOS) und kennt die Stimmungslage an den Standorten. Überall stehe man vor großen Herausforderungen: "Unser Hauptfokus liegt darauf, den Kontakt zu denjenigen zu halten, von denen wir wissen, dass sie es schwer haben." Für sie sei Corona eine zusätzliche Belastung.

Viele Kolleginnen und Kollegen würden sich Sorgen machen, was die aktuelle Phase mit der Entwicklung junger Fans, aber eben auch den Menschen dahinter macht. Das gehe über den Fußball hinaus und sei ein gesamtgesellschaftliches Thema, so Gabriel.

In Zeiten eines zweiten Lockdowns und von Kontaktbeschränkungen ist es schwierig, die Fans nicht zu verlieren. An den Standorten sind digitale Angebote entstanden, von Workshops über Video-Calls bis hin zu virtuellen Stadionführungen. Zum Teil haben Sozialarbeiter und Streetworker Fans zu Hause am Fenster besucht, um irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten.

Digitale Angebote erreichen nur Teile der Fans

Julia Düvelsdorf, die auch Bundessprecherin der Fanbetreuer ist erklärt, dass solche Angebote grundsätzlich angenommen würden: "Aber man erreicht nur einen kleinen Teil der Fans." Und mit der Sorge, Fans könnten sich vom Fußball abwenden, stellt sich auch die Frage: Wie sehen die Fankurven von morgen aus, wenn Fans wieder in die Stadien dürfen?

Die Experten sind sich einig, dass die allermeisten Fans zurückkehren werden. Die Stadien seien Sehnsuchtsorte. Die Fans würden die gemeinsamen Erlebnisse und Emotionen vermissen. Immer wieder heißt es aber auch, es könne ein bisschen anders werden. "Und was heißt das?" , fragt Düvelsdorf: "In diesem 'ein bisschen anders' - ich denke, da liegt der Knackpunkt."

Blick in die Glaskugel

Es gleicht einem Blick in die Glaskugel. Die Zusammensetzung der Fans könnte allerdings eine andere sein, wenn Zuschauer wieder zugelassen werden. Die Kurven könnten neu zusammengewürfelt werden: Fan-Nachwuchs aus mindestens einem Jahr fehlt, und manch andere Fans haben sich abgewandt.

Julia Düvelsdorf meint, das könnte sogar zur Gefahr werden und zwar dann, wenn Meinungsführer in den Kurven wegfallen: "Die Erfahrungen haben gezeigt, dass, wenn ein Regulativ wegfällt, rechte Tendenzen Chancen haben können."

Ist die Gefahr von rechts realistisch?

Auch der studierte Politikwissenschaftler und Fanforscher Jonas Gabler sieht diese Gefahr. Spiele mit Teilauslastung seien zwar keine potenzielle Bühne für rechte Gruppen und Parolen, allerdings könnten veränderte Zusammensetzungen in der Ultra-Szene zur Gefahr werden.

"Das ist sehr spekulativ, aber wenn sich Ultra-Gruppierungen auflösen oder innerhalb der Gruppen durch die Fluktuation neue Meinungsführer bilden, dann können sich auf einmal rechte Gruppen im Stadion Gehör verschaffen" , so Gabler.

Der 39-Jährige ist Teil der "Kompetenzgruppe für Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit". Gabler warnt gegenüber der Sportschau, dass rechte Szenarien auch in vollen Stadien eine Rolle spielen könnten: "Die Erfahrung zeigt, dass, wenn eine Ultra-Szene wegbricht und die Stimmung nicht mehr orchestriert wird, auf einmal Gesänge von kleinen Gruppen gehört werden" , so Gabler. Das Gefühl von Einfluss könne dann selbstverstärkende Wirkungen haben.

So theoretisch diese Gefahr auch ist, so sinnvoll wäre es, dass Klubs und Politik präventiv dagegen vorgehen.

Stand: 16.03.2021, 07:51