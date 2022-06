Ursache Saisonendspurt?

Warum sich solche Vorfälle seit der Rückkehr der Fans in die Stadien zuletzt häuften, lässt sich nicht eindeutig sagen. Es lägen keine Untersuchungen vor, die eine wissenschaftlich basierte Auskunft liefern könnten, antwortet der DFB auf Anfrage der Sportschau. Was jedoch auffällt: Bei den Spielen, in den es größere Vorfälle gab, ging es meist um sportliche Entscheidungen, die mit entsprechenden Emotionen verbunden waren.

So wollten die Gladbacher Fans die Kabine der eigenen Mannschaft nach einer Niederlage gegen den Erzrivalen aus Köln stürmen. Ähnlich bei Hertha BSC nach der Derby-Niederlage. In Dresden stand der Abstieg quasi fest, als die Feuerwerkskörper während der Relegation aufs Spielfeld geflogen sind. "Da kann man ruhig mal nach dem Sinn der Relegationsspiele fragen: Warum sollten denn nicht 34 Spieltage reichen, um einen Auf- und Absteiger zu ermitteln?" , fragt Sig Zelt vom Fanbündnis ProFans.

"Ein Aspekt, der in dieser Situation dringend zu beachten ist, dass wir uns bei den Ereignissen in der entscheidenden Phase der Saison befunden haben" , sagt auch Michael Gabriel von der KOS . Zum anderen hätten vor allem jugendliche Fußballfans auch eine Art extremen Nachholbedarf, wegen der massiven Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Diese sei äußerst belastend für die aktiven Fanszenen gewesen. Auch in diesem Zusammen verweist der DFB darauf, dass man keine wissenschaftlich fundierten Aussagen dazu treffen könne, welche Rolle sportliche Komponenten wie die Relegation spielen würden.

Dauerhaftes Problem?

Außerhalb Deutschlands gab es massivere Fangewalt als hierzulande. So wurde etwa der Torhüter von Aston Villa bei einem Platzsturm von Fans des Meisters Manchester City in der Premier League tätlich angegriffen. Beim Abstieg von Rekordmeister St. Etienne aus der französischen Ligue 1 wurden bei einem Platzsturm nicht nur Feuerwerkskörper gezielt auf Personen abgeschossen, sondern auch Spieler und Verantwortliche angegriffen.

Ausschreitungen mit massiver Gewalt wie in Frankreich oder England sind hierzulande bislang ausgeblieben. Der DFB erklärt daher in seiner Stellungnahme darauf, dass der Besuch von Fußballspielen in Deutschland grundsätzlich sehr sicher sei. Das liege unter anderem daran, dass die Vereine und der DFB gemeinsam intensiv präventiv arbeiteten. Der Verband verweist dabei auf die Fanarbeit in Deutschland mit festen Fanbeauftragten in den Clubs und über 70 Fanprojekten deutschlandweit.