FA-Cup: Zweitligist Middlesbrough blamiert Manchester United

16. Elfmeter bringt die Entscheidung.

Nach dem Wechsel ließ United allerdings nach und kassierte durch Matt Crooks den Ausgleich (64.). In der Verlängerung im strömenden Regen von Manchester konnte keine Mannschaft mehr die Offensivkraft für das entscheidende Tor aufbringen. Und so war es am Ende der 16. Elfmeter, der die Entscheidung brachte. Anthony Elanga schoss deutlich über das Tor.

Die Vorbereitung der Begegnung war durch die schweren Gewaltvorwürfe gegen United-Profi Mason Greenwood überschattet worden. Der englische Nationalspieler war am Mittwoch gegen Kaution freigelassen worden, nachdem er wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Morddrohungen festgenommen worden war und vier Tage in Polizeigewahrsam verbracht hat.