FC Sevilla – Apoel Nikosia

Der Rekordsieger der Europa League trifft auf den aktuellen zyprischen Meister: Apoel Nikosia und Trainer Thomas Doll haben mit dem Gastspiel beim FC Sevilla eine schwere Partie vor der Brust. Insbesondere die Europa-League-Auftaktblamage im luxemburgischen Düdeligen hat Zyperns Rekordmeister zugesetzt.

Sevilla hingegen hat den Wettbewerb mit einem 3:0-Sieg bei Karabach Agdam in Aserbaidschan souverän eingeläutet. Unter der Führung des ehemaligen spanischen Nationaltrainers Julen Lopetegui wollen die Spanier daran arbeiten, ihrem sechsten Europa-League-Titel näherzukommen.

AZ Alkmaar – Manchester United

Mühsam – so lässt sich der Saisonauftakt von Manchester United zusammenfassen. In der Premier League steht man nach durchwachsenen Auftritten auf Platz 10, im ersten Europa League-Spiel beim FC Astana erackerte man sich ein 1:0.

Nun müssen die "Red Devils" in die Niederlande: Mit dem AZ Alkmaar wartet der Drittplatzierte der Eredivisie auf Ole Gunnar Solskjærs Team. Alkmaar holte im ersten Europa League-Spiel bei Partizan Belgrad nur ein 2:2, gewann in der Liga aber die jüngsten vier Spiele.

Wolfsberger AC – AS Rom

Vier gewinnt – sowohl AS Rom als auch der Wolfsberger AC konnten am ersten Spieltag auf europäischer Bühne 4:0-Kantersiege einfahren. Besonders der Kärntener Provinzklub ließ mit seinem verdienten Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach aufhorchen.

Im Heimspiel gegen Rom sind die Wolfsberger zwar erneut Außenseiter, doch die Italiener sind gewarnt: Insbesondere bei Standards ist das Team von Gerhard Struber gefährlich, per Kopf erzielte es so zwei Treffer gegen Gladbach.

Young Boys Bern – Glasgow Rangers

Der Europa-League-Auftakt verlief für die Young Boys Bern unglücklich: Knapp musste man sich dem FC Porto geschlagen geben (1:2). National läuft es für den aktuellen Schweizer Meister derzeit besser: Nach neun Spielen sind die Berner noch ungeschlagen – trotz einer langen Verletztenliste.

Mit seinen Glasgow Rangers kommt am Donnerstagabend Trainer Steven Gerrard ins Stade de Suisse. Das Team der Liverpool-Legende konnte im ersten Gruppenspiel Feyenoord Rotterdam mit 1:0 besiegen und will in Bern an diesen Erfolg anknüpfen.

AS St. Étienne – VfL Wolfsburg

Der erste Heimsieg der Saison – damit würde St. Étienne seine Fans im Spiel gegen den VfL Wolfsburg gerne belohnen. Bislang ist die Saison des französischen Rekordmeisters unterirdisch: Schloss das Team von Trainer Ghislain Printant die vergangene Spielzeit noch mit Platz vier ab, ist man aktuell Vorletzter.

Doch mit dem VfL Wolfsburg reist eine formstarke Mannschaft an: In der Bundesliga ist Oliver Glasners Mannschaft noch ungeschlagen, den Europa League-Auftakt gewann sie mit 3:1 gegen den PFK Oleksandrija. Wolfsburg möchte die Tabellenspitze der Gruppe I verteidigen – und St. Étienne noch länger auf den ersten Heimsieg warten lassen.

Stand: 03.10.2019, 08:30