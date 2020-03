Bayer erwartet ein Hexenkessel

In Glasgow wird Bayer vor Zuschauern spielen - und das werden viele und vor allem lautstarke Zuschauer sein. Während das Coronavirus quer über den Kontinent reihenweise Fußball-Partien zu Geisterspielen werden lässt, reist Bayer Leverkusen in einen der berüchtigsten Hexenkessel Europas. Entsprechend traten viele Spieler die Aufgabe bei den Glasgow Rangers am Donnerstag im Ibrox Stadium mit leuchtenden Augen, aber auch etwas weichen Knien an.

Doch so recht weiß niemand, was Bayer erwartet. Die einzige Erfahrung von Sportchef Rudi Völler als Spieler mit Olympique Marseille ist fast 28 Jahre her. War aber umso nachdrücklicher.