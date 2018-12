Wegen des Krieges - Frankfurt muss wohl in Charkiw spielen

Frankfurt dürfte damit in Charkiw spielen müssen. Donezk liegt im umkämpften Gebiet in der Ostukraine und trug seine Heimspiele zuletzt in Charkiw aus.

Leverkusens Ziel Krasnodar liegt in Russlands Südwesten, etwas mehr als 100 Kilometer von der annektierten Halbinsel Krim entfernt.

Besonderheiten im Spielplan

Wegen des Krieges in der Ostukraine durften Mannschaften aus Russland und der Ukraine nicht gegeneinander gelost werden. Diese Entscheidung trifft das UEFA-Exekutivkomitee seit Jahren regelmäßig vor jeder Runde. Bis zu welcher Phase des Wettbewerbs diese Einschränkung bestehen bleibt, ist unklar. In der Vergangenheit schieden die entsprechenden Teams "rechtzeitig" aus.

Die Sechzehntelfinal-Hinspiele werden am 14., die Rückspiele am 21. Februar 2019 ausgetragen. Doch bei den Terminen gibt es Besonderheiten: Eigentlich finden die Hinspiele am 14. Februar und die Rückspiele am 21. Februar statt. Da aber einige Städte mehrere Klubs im Wettbewerb und im selben Lostopf haben, muss es aus Sicherheitsgründen Ausweichtermine geben. So wird Fenerbahce das Hinspiel am Dienstag, den 12. Februar um 18:55 Uhr austragen. Der FC Sevilla und der FC Arsenal tragen ihre Rückspiele zu Hause bereits am 13. Februar um 18 Uhr aus.

red/sid/dpa | Stand: 17.12.2018, 13:30