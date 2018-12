Gruppenerste im Rückspiel daheim

Die 16 Mannschaften in Topf eins müssen zunächst bei einem der 16 nicht gesetzten Teams auswärts antreten. Im entscheidenden Rückspiel haben sie Heimrecht. Durch die Lostopf-Konstellation sind deutsche Duelle ohnehin ausgeschlossen - aber auch sonst wäre dies nicht möglich gewesen. Auch Spiele gegen Mannschaften aus der eigenen Gruppe können nicht ausgelost werden. Das heißt beispielsweise für die Frankfurter, dass sie nicht gegen den Lazio Rom antreten müssen.

Dennoch können Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im ersten Lostopf beispielsweise auf die vier schlechteren Gruppendritten aus der Champions League treffen. Galatasaray Istanbul oder besonders auch Schachtjor Donezk könnten schwierige Gegner sein. Schon die TSG Hoffenheim bekam in der Champions League die Offensivpower von Donezk zu spüren.

Leverkusen und Eintracht optimistisch

Optimismus ist die Devise der deutschen Teams. Leverkusens Trainer Heiko Herrlich will dem Namen des Gegners in der nächsten Runde nicht allzu viel Bedeutung beimessen: "Ich nehme es, wie es kommt" . Dominik Kohr, Doppeltorschütze gegen AEK Larnaka, erklärte selbstbewusst: "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Da muss jeder Gegner geschlagen werden."

Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter weiß ebenfalls um die eigene Stärke und will mit seiner Elf den außergewöhnlichen Siegeszug in Europa bisher fortsetzen. "Ich sehe eine Mannschaft, die sehr hungrig ist, in Europa zu spielen" , schätzte er die Motivation seiner in Höchstform befindlichen Frankfurter ein.

Die Sechzehntelfinal-Hinspiele werden am 14., die Rückspiele am 21. Februar 2019 ausgetragen.

red/sid/dpa | Stand: 14.12.2018, 14:26