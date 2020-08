Personal: Bei Glasgow fehlt mit Jermain Defoe (verletzt) ein wichtiger Routinier in der Offensive. Der hoch gelobte Neuzugang Ianis Hagi ist in der Europa League nicht spielberechtigt. Anders ist das bei Bayer 04-Youngster Florian Wirtz, der über eine UEFA-Sonderregelung noch in den Kader gerutscht ist. Neben dem verletzten Paulinho (Kreuzbandriss) fehlt zumindest für das Achtelfinal-Rückspiel Nadiem Amiri, der sich Quarantäne befindet.

Do., 21 Uhr: FC Basel - Eintracht Frankfurt (nach Hinspiel 3:0)

Kostic (r.) ist Frankfurts Topscorer.

Ausgangslage: Für Frankfurt gilt nach dem Heim-Debakel im März das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entsprechend gibt sich Trainer Adi Hütter (vorsichtig) kämpferisch: " Wir wollen versuchen, das Unmögliche möglich zu machen ."



Gegner: Serienmeister, das war einmal. Zweiter, Zweiter, Dritter, lauteten die Abschlussplatzierungen des FC zuletzt. Trotzdem hat das Team von Trainer Marcel Koller internationales Format. Basel gewann in dieser Saison sieben seiner neun Europa-League-Spiele und unterlag nur in der Gruppenphase in Krasnodar (0:1).

"Nach-Corona"-Form: Erst Ende Juni wurde in der Schweiz der Spielbetrieb wieder aufgenommen und endete am ersten August-Wochenende. Basel ist also voll im Rhythmus. Allerdings gab es zuletzt Unruhe wegen eins möglicherweise positiven Coronatests - der sich als Fehlalarm erwies. Frankfurt, das im Bundesliga-Endspurt in den letzten vier Spielen ungeschlagen blieb und Neunter wurde, trainiert erst seit dem 27. Juli wieder. In einem ersten Test gab es ein 1:1 gegen Monaco mit Ex-Eintracht-Trainer Niko Kovac.

Personal: Möglicherweise gleich fünf potenzielle Startelfspieler muss Basel gegen Frankfurt verletzungsbedingt ersetzen, unter anderem Stammtorwart Jonas Omlin und Mittelfeldroutinier Luca Zuffi. Bei Frankfurt sind alle Leistungsträger am Start, wurden aber im Monaco-Test noch größtenteils geschont.