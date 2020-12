Man könnte beinahe auf die Idee kommen, dass Leverkusen Widerstände gerazu braucht, um erfolgreich zu sein. Es gab eine Zeit, da zauberten bei Bayer fußballerische Ausnahmekönner wie Kai Havertz, Julian Brandt, Leon Bailey und Kevin Volland wunderschöne Angriffe in atemberaubendem Tempo auf den Rasen. Aber gewonnen hat diese Generation: gar nichts. Die bislang letzte Trophäe, welche die Werkself in den Händen hielt, war 1994 der DFB-Hallenpokal.

Lustspiel gegen Slavia Prag

Dass sich das in dieser Saison ändert, dafür spricht einiges. Leverkusen spielt immer noch sehr ansehnlichen Fußball, hat in den richtigen Momenten auch Glück, wirkt aber vor allem ausgeprochen stabil. Und das trotz schmerzhafter und zahlreicher Rückschläge.

Am Donnerstag (10.12.2020) hat Leverkusen in der Europa League ein reines Lustspiel: Der Einzug in die K.o.-Phase ist längst sicher, gegen Slavia Prag geht es nur noch darum, wer als Gruppenerster abschließt. Nicht mitwirken kann beispielsweise Exequiel Palacios, der sich bei der argentischen Nationalmannschaft nach einem brutalen Foul des Paraguayers Ángel Romero Brüche in drei Querfortsätzen im Bereich der Lendenwirbelsäule zugezogen hat. Palacios wird mindestens ein Vierteljahr fehlen.

Tapsoba und Demirbay positiv getestet

Kerem Demirbay steht wegen einer Covid-19-Infektion auf der Ausfallliste. Zuvor war bereits Edmond Tapsoba positiv auf Corona getestet worden. Lucas Alario, der eine herausragende Saison spielt, endlich das Vertrauen von Trainer Peter Bosz erobert hat und Tore am Fließband erzielt, leidet aktuell unter Knieproblemen.

Sven Bender schmerzt das Sprunggelenk, Charles Aranguiz, eigentlich ein Eckfeiler im zentralen Mittelfeld, hat es chronisch mit der Achillessehne. Santiago Arias (Wadenbeinbruch) und Paulinho (Kreuzbandriss) fehlen noch ewig.

Kampfstark und sehr effektiv

Umso erstaunlicher ist die sportliche Entwicklung. Im DFB-Pokal war das Weiterkommen bei Eintracht Norderstedt (7:0) jetzt nicht die große Überraschung, aber das Auftreten in der Europa League ist beeindruckend: Zwölf Punkte und eine Tordifferenz von plus neun stehen vor dem letzten Spieltag zu Buche. Beim 3:2 zuletzt bei OGC Nizza glänzte Bayer vor allem auch mit großer kämpferischer Qualität.

In der Bundesliga ist Leverkusen nach zehn Spielen im Gegensatz zu den Bayern noch ungeschlagen, liegt nur einen Punkt hinter dem Rekordmeister zurück - vor RB Leipzig und Borussia Dortmund. Bayer glänzte dabei, wie beim 3:0 auf Schalke, nicht immer durchgehend. Aber die Effektivität ist enorm. Dazu kam ab und an auch Glück, wie beim 4:3 gegen Gladbach, als die Borussen die Partie bei Großchancen von Ramy Bensebaini und Hannes Wolf auf ihre Seite hätten ziehen können. Nachdem sie scheiterten, schlug Leverkusen gnadenlos zu.

Dragovic hat die Fehler minimiert

Im letzten Ligaspiel vor Weihnachten am 19. Dezember kann Bayer im direkten Duell gegen die Bayern möglicherweise sogar aus eigener Kraft die Winter-Meisterschaft klarmachen. Dazu haben neben Alario auch Spieler beigetragen, die man so gar nicht auf dem Zettel hatte. Jonathan Tah ist zwar immer noch etwas neben der Spur, bekommt aber wieder mehr Einsatzzeiten. Das gilt auch für einen lange Zeit chronischen Fehlerspieler wie Aleksandar Dragovic, der in dieser Saison tatsächlich schon eine Reihe von Partien absolviert hat, ohne Gegentreffer zu verschulden.

Nachvollziehbar zufrieden: Leverkusens Trainer Peter Bosz kann in dieser Saison stolz auf seine Mannschaft sein.

Erklärbar ist das ganze Konstrukt möglicherweise mit dem Verlust an Bequemlichkeit. Seit Brandt im Vorjahr und nun auch noch Havertz und Volland den Verein verlassen haben und viele andere verletzt sind, sind die anderen umso stärker gefordert - und wachsen daran. Die durch die vielen Ausfälle noch extremere Belastung steckt Leverkusen ohne jedes Jammern weg.

"Siege geben Energie"

Im Gegenteil, wenn man Bosz zuhört, scheinen die Widerstände sogar förderlich zu sein: "Natürlich reichen zwei Tage Regeneration zwischen den Spielen nicht aus, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Aber die Siege schenken uns Energie, und wir glauben an uns, das hilft" , sagt der Niederländer.

Den bisherigen Verlauf dieser Spielzeit fasst Bosz so zusammen: "Mentalität in einem Team entwickelt sich. Seit Anfang der Saison stehen wir als eine Mannschaft auf dem Platz, wir lassen uns auch von Rückschlägen nicht entmutigen. Das sieht man Woche für Woche." Und Weihnachten vielleicht noch deutlicher anhand der Bundesliga-Tabelle.

Stand: 09.12.2020, 11:02