Eine gute Nachricht für Bayer Leverkusen vorweg: Der FC Zürich ist für Fußball-Bundesligisten ein dankbarer Gegner. Elfmal haben die Schweizer im Europacup bislang gegen deutsche Teams gespielt und dabei neun Niederlagen bezogen. Zwei Unentschieden waren die einzige Ausbeute.

Die Leverkusener sind an der Fortführung dieser Bilanz natürlich höchst interessiert, wenn sie am Donnerstag (25.10.2018) in Zürich zum dritten Europa-League-Gruppenspiel antreten. Einerseits könnten sie mit einem Sieg ihre makellose Bilanz in diesem Wettbewerb auf neun Zähler ausbauen. Zum anderen - und das erscheint noch erheblich wichtiger: Sie könnten mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für die Bundesliga sammeln.

Es läuft nicht in der Bundesliga

Es läuft einfach nicht in der Liga für Bayer. Acht Punkte hat der selbsternannte Champions-League-Kandidat aus den ersten acht Spielen geholt. Zuletzt sind die Leistungen der Mannschaft Stück für Stück schlechter geworden. Natürlich geht es schon lange auch um den Job des Trainers Heiko Herrlich. Das Profigeschäft ist da unerbittlich. Zeit, etwas zu entwickeln oder gar aufzubauen, wird den Coaches ganz oben nicht mehr gelassen.