Inter Mailand - kühne Träume aus dem Reich der Mitte

Der Anblick kann noch immer jedes Fußball-Herz höher schlagen lassen. Seitdem die Metrolinie 5 nach ihrem Ausbau fast bis direkt an die Eingangspforten des San Siro führt, erhebt sich das Monument aus Beton, Stahl und Glas besonders eindrucksvoll vor dem aus dem Untergrund kletternden Betrachter: Das Giuseppe-Meazza-Stadion mag in die Jahre gekommen sein, ein architektonisches Meisterwerk wird es bleiben. Übrigens auch für die Tifosi.

Inter Mailand spielt in dieser Saison fast vor so vielen Fans wie nie zuvor. Mehr als 37.000 Jahreskarten setzte der Renommierklub ab, der Besucherschnitt liegt bei mehr als 60.000. Selbst beim eher schmucklosen 2:0-Arbeitssieg gegen SPAL Ferrara pilgerten zuletzt 61.339 Interessierte in die mit ihren steil ansteigenden Tribünen unverwechselbare Stadionoper, die sich Internazionale immer noch mit dem AC Milan teilt.

"Ein großer Klub mit Größe"

Am Donnerstag sind nun deutsche Gäste mit reichlich Unterstützung zu Besuch: Eintracht Frankfurt ist zum Achtelfinal-Rückspiel der Europa League mit offiziell 13.500 Tickets ausgestattet worden. Mehr als das Doppelte des vorgesehenen Kontingents. "Inter Mailand ist nicht nur ein großer Klub", sagt Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann gegenüber sportschau.de, sondern "sie haben auch Größe". Weil sie auf unkompliziertem Wege das Ansinnen der Hessen nach einer Aufstockung erfüllten. Minimum 15.000 Anhänger werden laut Hellmann die Reise antreten.

Der Name Inter Mailand besitzt immer noch einen Klang, selbst wenn die bislang letzte von 18 Meisterschaften fast 19 Jahre zurück liegt. 2010 heimste Inter das letzte Mal den Henkelpott ein. Den abgeklärten 2:0-Finalsieg gegen den damals noch von Louis van Gaal befehligten FC Bayern feierte José Mourinho auf der Trainerbank als einen seiner größten Triumphe.

Zehn Trainer seit 2010

Allein zehn verschiedene Trainer hat der Klub seitdem verschlissen. Und dreimal bereits den Besitzer gewechselt. Die aktuelle Konstellation führt der Bundesliga deutlich vor Augen, wohin die schrankenlose Öffnung führen kann: wie schnell die Vereine zum Spielball von Investoren werden. 2016 kaufte die Suning Commerce Group aus China für 280 Millionen Euro rund zwei Drittel der Anteile. Drei Jahre zuvor hatte Erik Thohir aus Indonesien die Mehrheit vom Öl-Tycoon Massimo Moratti übernommen und als Inter-Präsident fungiert, bis im vergangenen Herbst eine chinesische Investmentgruppe ihn auslöste.

Pünktlich zum 100-jährigen Vereinsbestehen im Herbst 2018 kam Steven Zhang auf den Präsidentenposten. Der erst 27 Jahre alte Sohn von Jindong Zhang, Vorstandsvorsitzender eines Einzelhandelsriesen mit rund 80 Milliarden Dollar Jahresumsatz, gibt nunmehr vor, was bei den "Nerazzurri" angesagt ist. Einer seiner Leitsätze: "Wir wollen der Gesellschaft positive Energie geben und die Leute unterhalten." Mehr Firmensprech als Fußballersprache.

Der Besitzer kooperiert auch mit der DFL

Auf mehr als 300 Millionen Euro sollen sich die Suning-Investitionen bislang belaufen. Im neuesten UEFA-Benchmark-Report wird Inter Mailand als Klub ausgewiesen, der 2017 bereits 155 Millionen Euro an Gehältern ausschüttete. 58 Prozent seiner Gesamtausgaben. Platz 13 in Europa. Zum Vergleich: Auf diese Größenordnung kommt Eintracht Frankfurt voraussichtlich jetzt an Gesamtumsatz.

Vor Saisonbeginn pumpte Internazionale einen dreistelligen Millionenbetrag in den Markt, um sein Ensemble widerstandsfähiger zu machen. Der Kader führt seitdem unerschrockene Widerstandskämpfer wie das niederländische Abwehrass Stefan de Vrij, den belgischen Mittelfeldfighter Radja Nainggolan oder den kroatischen Nationalspieler Sime Vrsaljko.

Suning ist auch für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ein wichtiger Partner. Die auf fünf Jahre ausgelegte strategische Partnerschaft soll der Bundesliga 250 Millionen Euro bringen. Wie zu hören war, hätten die Chinesen auch Interesse gehabt, komplette deutsche Vereine mehrheitlich zu besitzen, was die so genannte "50+1"-Regel jedoch verhindert. Dafür bekommen sie nun in Italien eine Seifenoper auf Mailänder Art aufgeführt.

Die Posse um Mauro Icardi

In den Hauptrollen: Inter-Kapitän Mauro Icardi und seine Ehefrau Wanda Nara. Sie verlangte in seinem Namen über die sozialen Netzwerke einen neuen Vertrag inklusive kräftiger Gehaltserhöhung. Darin enthalten: Sticheleien gegen den ehemaligen Bundesligaprofi Ivan Perisic. Trainer Luciano Spalletti, der im Hinspiel in Frankfurt übrigens seinen 60. Geburtstag feierte, distanzierte sich öffentlich vom Argentinier Icardi, der auch die Kapitänsbinde verlor. Daraufhin meldete sich der 26-Jährige demonstrativ mit einem schmerzenden Knie ab und ist seit Mitte Februar in Training und Spiel nicht mehr gesehen.

Im Heimspiel gegen die Eintracht stünde ein Torjäger dem Team nicht schlecht zu Gesicht. Zumal der Vertreter, Icardis Landsmann Lautaro Martinez, gelbgesperrt fehlt. Spalletti hat die Chancen aufs Weiterkommen vorsorglich nur auf "50:50" beziffert. Sollte es schiefgehen, droht ihm nicht zwangsläufig Ungemach. Viel wichtiger ist der Familie Zhang, dass Inter Mailand sich erneut für die Champions League qualifiziert. Denn wie hat die chinesische Führung unbescheiden die Zielsetzung für ihr Projekt beschrieben: "Wir wollen Inter zu einem der größten Klubs weltweit machen."

