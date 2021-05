Europa-League-Finale - Brisantes Wiedersehen für Villarreals Emery

Wie schwer sich so ein 15 Kilo schwerer Blechpott anfühlt, weiß in Europa kaum jemand so gut wie Emery. Mit dem FC Sevilla hat der Spanier 2014, 2015 und 2016 das Finale gewonnen, spätestens nach diesem Titel-Hattrick schien es, als sei er auf seinem Weg in die Trainer-Weltelite nicht mehr aufzuhalten.

Doch es folgten zwei Auslandsstationen, die Emerys Triumphzug Richtung Pep Guardiola, Zinédine Zidane oder Jürgen Klopp schwer einbremsten. Zuletzt erlitt Emery beim FC Arsenal Schiffbruch, was im Nachhinein sicher auch mit der zu starken Konkurrenz der schwerreichen Großklubs wie Manchester City, Manchester United, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur erklärbar ist.

Traumatisches Aus gegen Barcelona

Aber auch zuvor bei Paris Saint-Germain lief es gar nicht flüssig für den wenig volksnah wirkenden Taktiktüfler aus der baskischen 17.000-Einwohner-Kleinstadt Hondarribia, der in seiner nerdigen Art an Lucien Favre erinnert. In seinem ersten Jahr in Paris verpasste Emery die Meisterschaft mit acht Punkten Rückstand auf die AS Monaco. In der Königsklasse gab es das traumatische Achtelfinal-Aus gegen den FC Barcelona, als nicht mal ein 4:0-Hinspielsieg reichte - weil das Rückspiel 1:6 verloren ging.

Im zweiten Jahr holte Paris mit Emery zwar den nationalen Titel, scheiterte aber in der Champions League schon wieder im Achtelifnale, diesmal an Real Madrid - damit war sein Abschied besiegelt.

Wiedersehen mit Cavani

Das überbordende Ego seiner Superstars sei ihm bei PSG zum Verhängnis geworden, hieß es seinerzeit immer wieder. Und in der Tat war es Emery nicht gelungen, eine klare Hierarchie herzustellen in seiner Mannschaft, was beim Kindergarten-Streit um die Ausführung von Elfmetern zwischen Neymar und Edinson Cavani auch für die komplette Außenwelt sichtbar wurde.

Den stolzen Cavani sieht Emery nun im Endspiel der Europa League am Mittwochabend (21 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de ab 20.45 Uhr) wieder - auf die Begrüßung darf man gespannt sein.

Cavani: "Keine Kritik - aber Emery ist schuld"

Sehr unverblümt hatte Cavani seinen Ex-Trainer damals öffentlich in die Pfanne gehauen, als die Elfmeterposse mal wieder hochgekocht war. Der Uruguayer, vor Neymars Erscheinen der klare Pariser Platzhirsch, kritisierte: "Unai Emery trägt an dem Vorfall die Schuld. Das soll aber keine Kritik sein, um das klarzustellen."

Cavani erklärte das Gebalge um den Ball 2017 im Ligue-1-Spiel gegen Olympique Lyon so: "Als es passierte, sagte ich Neymar: ‚Ich bin derjenige, der die Elfmeter schießt.‘ Dann kam es zu einem Wortgefecht und später in der Kabine habe ich ihm gesagt, wie ich darüber denke."

Die Diskussionen seien dann weitergegangen, sagte Cavani: "Emery sagte, Neymar werde nun die Elfmeter schießen, und ich fragte ihn, wieso. Ich erinnerte ihn daran, dass wir uns ein Jahr zuvor auf etwas anderes geeinigt hatten. Er warf mir dann vor, dass ich mich gegen ihn stelle."

Neuanfang in Villarreal

In Villarreal hat Emery solch einen Stress nicht. Nicht, dass seine Mannschaft namenlos wäre, der Sturm ist immerhin mit dem 35 Millionen Euro teuren Gerard Moreno, dazu mit Ex-Barca und Dortmund-Star Paco Alcacer sowie Carlos Bacca besetzt. Aber Diven hat das "Gelbe U-Boot" keine.

Spätestens seit die ohnehin im Spätherbst ihrer Karriere befindlichen Alcacer und Bacca ihre jüngsten Strafstöße jeweils verschossen haben, ist teamintern unumstritten, dass Moreno im Falle des Falles zum Punkt schreitet. Er hat in La Liga alle seine zehn Elfmeter verwandelt und in der Europa League auch zwei - eine Hundertprozentquote.

"Eine historische Chance"

Was allerdings die Titel des FC Villarreal angeht, steht dort bisher eine Nullprozentquote. In diesem Segment hat Emery seinem Verein einiges voraus. Entsprechend ist allerdings die Motiavtionslage der Spieler. "Villarreal ist so oft im Halbfinale ausgeschieden, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, in ein Endspiel einzuziehen" , sagt beispielsweise Verteidiger Pau Torres: "Es ist eine historische Chance für uns."

Ob Emery im Erfolgsfall bleiben würde oder vielleicht doch mal die Chance bei Real Madrid oder beim FC Barcelona bekommt, wird spannend zu beobachten sein.

"Unai ist ein harter Arbeiter"

Will auch im Finale jubeln: Manchester Uniteds Edinson Cavani

Seine herausragende fachliche Kompetenz zweifelt dabei nicht einmal Cavani an. Bei uefa.com sagt der Weltklassestürmer vor dem Match in Danzig: "Ab dem Moment, als Unai in Paris ankam, zeigte er seine Leidenschaft für den Fußball. Ich habe seine Arbeitsweise wirklich sehr gemocht. Er ist ein Trainer, der sehr viel arbeitet und eine richtig gute Vorbereitung auf das Finale der Europa League machen wird."

Und der Goalgetter hat noch mehr lobende Worte für den 49-Jährigen: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es die kleinen Details sind, die solche Spiele entscheiden. Du musst ein perfektes Spiel machen. So tickt Unai, er ist ein harter Arbeiter. Und deshalb hat er auch immer Titel geholt, egal wo er gearbeitet hat. "

Für die Elfmeter sind in Manchester andere zuständig

Auf dem Weg zu seinem vierten Europa-League-Titel muss Emery ein Hindernis wohl nicht befürchten: ein Elfmetertor von Cavani, zumindest nicht in der regulären Spielzeit und der Verlängerung. Für die Strafstöße ist bei United der Portugiese Bruno Fernandes zuständig, dann folgen in der Elfer-Hierarchie Marcus Rashford, Juan Mata und der verletzte Anthony Martial.

Cavani durfte bisher noch gar nicht, er hat das klaglos akzeptiert.

Stand: 25.05.2021, 23:11