Ex-Borussen wieder vereint

Sie sind jedenfalls wieder vereint, die beiden Ex-Dortmunder, auf die man beim BVB nicht mehr allzu gut zu sprechen ist. Dembele streikte sich 2017 nach nur einem Jahr im schwarz-gelben-Trikot zum FC Barcelona, Aubameyang tat es ihm in ähnlicher Weise ein Jahr später nach, als er sich dem FC Arsenal anschloss.

Und Aubameyang hält viel von seinem "Bruder": "Ousmane ist einer der besten am Ball und als Stürmer unglaublich." Ob er seinen Vertrag doch noch verlängert, wisse er nicht. Eines sei aber sicher: "Im Leben ist alles möglich."

Tatsache ist, dass der FC Barcelona in der Winterpause - quasi mit der Verpflichtung des neuen Trainers Xavi - sein Team ganz ordentlich aufrüstete. Und das obwohl der Verein ja eigentlich pleite ist oder jedenfalls einen riesigen Schuldenberg vor sich herschiebt. Es kamen trotzdem mit Aubameyang, Ferran Torres und Adama Traoré gleich drei neue Offensivspieler, die für spürbar frischen Wind im FCB-Angriff sorgen sollen.

Rückspiel in Neapel als Reifetest

Dass das klappen kann war in Valencia zu sehen, aber auch schon im Europa-League-Hinspiel gegen den SSC Neapel, als nach einem 0:1-Rückstand gegen die defensivstarken Neapolitaner immerhin noch ein 1:1 heraussprang. Jetzt steht am Donnerstag das Rückspiel in Süditalien an. Und das "neue" Barcelona kann und muss sich in einem Reifetest beweisen.

Die Dinge sind naturgemäß noch wackelig im Team, zumal mit Memphis Depay der mutmaßlich stärkste Angreigfer seit Wochen wegen verschiedener Verletzungen ausfällt. Da dürfen sich die Katalanen glücklich schätzen, dass sie neben Jungstars wie Pedri oder Frenkie de Jong noch alte Haudegen wie Gerard Piqué, Keeper Marc-André ter Stegen oder Sergio Busquets im Kader haben. Der appellierte jüngst an seine Mitspieler: "Wir müssen Konzentration in jedem Spiel zeigen. Denn wir müssen unbedingt die Champions-League erreichen."

Enges Rennen um die Königsklasse

In der Liga rangiert Barcelona nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen auf Rang vier - das würde erst einmal genügen. Aber Meister Atletico Madrid liegt nur hauchdünn gleich dahinter. Da würde das Tam ein Weiterkommen in der Europa League in Neapel in Sachen Selbstvertrauen ein großes Stück voranbringen.

Quelle: oja