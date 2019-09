Trotz vieler Chancen: Eintracht unterliegt Arsenal deutlich

Video: Wagner zu Unterschieden zwischen England und Deutschland: "Dann bleibt auch keiner liegen"

Sportschau. . 01:36 Min. . Das Erste.

Das Spieltempo sei in England viel höher als in Deutschland, sagt Schalkes Trainer David Wagner. Grund dafür sei nicht die Fitness der Spieler, sondern die Spielleitung - in England gebe es deutlich weniger Unterbrechungen. | video