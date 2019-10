Audio: #10 Einfach Fußball mit Ansgar Brinkmann - zurück zu den Wurzeln

Sportschau. 39:17 Min. ARD. Von Sven Pistor, Ansgar Brinkmann, Daniel Neuhaus.

Back to the Roots! Ansgar Brinkmann ist im Podcast zu Gast und spricht über seine verrückte Karriere und Zimmergenosse Jürgen Klopp. Außerdem sagt der "weiße Brasilianer" dem Fußball den Kampf an: Irgendwann holt sich die Straße den Fußball zurück! | audio