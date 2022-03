Audio: Eiskalter KSC gewinnt in Aue: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:26 Min. . ARD. Von Philipp Weiskirch.

In der ersten Halbzeit noch schwach, in der zweiten Halbzeit eiskalt: Der KSC gewinnt im Erzgebirge mit 3:0 und stürzt Aue tiefer in den Tabellenkeller. Reporter: Philipp Weiskirch. | audio