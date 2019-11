Europa League: Thuram sorgt für Gladbacher Last-Minute-Sieg

Sportschau. . 01:17 Min. . Verfügbar bis 15.11.2019. Das Erste.

Bissige Gladbacher sicherten sich in letzter Sekunde drei Punkte gegen AS Rom. Beim 2:1-Siegtreffer bewies Marcus Thuram Köpfchen und versenkte den Ball im Tor der Römer. Die "Fohlen" haben nun das Überwintern in der Europa League in der eigenen Hand.