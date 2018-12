Europa League: RB Leipzig muss auf Schützenhilfe hoffen

Das Team von Trainer Ralf Rangnick hat am letzten Spieltag der Europa League das Weiterkommen nicht mehr selbst in der Hand. RB muss gegen Trondheim gewinnen - und Salzburg in Glasgow.