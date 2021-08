Europa League - Reizvolle Gruppen für Leverkusen und Frankfurt

Bayer Leverkusen trifft in der Europa-League-Gruppe G auf Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest mit Trainer Peter Stöger. Eintracht Frankfurt bekommt es in Gruppe D mit Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul mit Weltmeister Mesut Özil und Royal Antwerpen zu tun und geht damit den stärksten Gegnern aus Lostopf eins aus dem Weg. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitag (27.08.21) in Istanbul.