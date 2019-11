Die Borussia war in der Anfangsphase das bessere Team. Erste Abschlüsse von Lars Stindl (8.) und Alassane Plea (10.) fanden aber noch nicht das Ziel. Dann drehte sich das Spiel. Der WAC bekam immer mehr Zugriff auf der Gladbacher und erarbeitete sich eine Reihe guter Abschlusspositionen. Zum Glück für die Borussia konnte Romano Schmid einen Ball im Strafraum nicht kontrollieren (28.) und Anderson Niangbo die Kugel freistehend nicht auf das Tor bringen (30.). Dann rettete Torwart Yann Sommer gegen einen Distanzschuss von Schmid, der kurz vor der Pause auch an Bensebaini scheiterte.

WAC vergibt gute Chancen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die Borussia Glück, dass Schiedsrichter Serdar Gözübüyük aus den Niederlanden nach einen Zweikampf zwischen Strobl und Schmid nicht auf Elfmeter für die Österreicher entschied. In der Europa League kommt der Videobeweis in der Gruppenphase nicht zum Einsatz. Ansonsten änderte sich das Bild zunächst nicht. Der WAC war weiter das aggressivere Team, vergab aber mehrere gute Chancen.

Nach genau einer Stunde stellte die Borussia den Spielverlauf dann auf den Kopf. Oscar Wendt trieb den Ball bei einem Konter nach vorne und passte in die Mitte auf Stindl, der mit rechts ins linke Eck zum schmeichelhaften 1:0 traf. Wolfsberg bäumte sich noch einmal auf, aber Sommer war bei einem Kopfball von Mario Leitgeb auf dem Posten (77.). Auf der anderen Seite verpasste es Borussia, trotz einiger guter Chancen, auf 2:0 zu stellen.

Für die Borussia geht es am kommenden Sonntag in der Bundesliga weiter, wenn der SC Freiburg nach Mönchengladbach kommt. Das letzte Gruppenspiel in der Europa League gegen Basaksehir steigt am 12. Dezember, ebenfalls in Mönchengladbach.