Rangnick ändert Startelf auf sieben Positionen

RB-Trainer Ralf Rangnick warf wie gewohnt im Europacup die Rotationsmaschine an und tauschte seine Startelf im Vergleich zum vorangegangenen 2:1-Ligasieg bei der TSG Hoffenheim gleich auf sieben Positionen. Unter anderem saß Stürmerstar Timo Werner nur auf der Bank, Spielmacher Emil Forsberg war wegen leichten Adduktorenproblemen erst gar nicht nach Norwegen gereist.

Die Wechsel sorgten aber für keinen großen Bruch im Gäste-Spiel, die Sachsen dominierten die Partie deutlich. Der Lohn war die frühe Führung durch Augustin. Der Franzose tanzte Gegenspieler Alex Gersbach aus und vollendete mit einem überlegten Linksschuss.

Bendtner auf der Tribüne

Bei den Gastgebern saß der angeschlagenene Ex-Bundesligastürmer Nicklas Bendtner nur auf der Tribüne. Auf den Rängen sah der "Lord" ein einseitiges Spiel mit klaren Vorteilen für RB. Cunha (29.), Augustin (38.) und Konrad Laimer (43.) scheiterten aber bei ihren guten Chancen. Die Platzherren, die auch in der laufenden Saison wieder an der Tabellenspitze der heimischen Liga stehen, fanden offensiv so gut wie gar nicht statt.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Gesamtbild: RB blieb am Drücker und hatte nun sogar noch mehr Räume für seine Spielzüge, weil Trondheim seine Defensive mehr und mehr öffnete. Diese Räume nutzten die Gäste eiskalt zu den Treffern Nummer zwei und drei. Die Norweger liefen fast nur hinterher und konnten in der Schlussphase lediglich Ergebniskosmetik betreiben.