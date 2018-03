Im zweiten Durchgang wurde es nicht besser. Stöger tauschte zwar in der Halbzeit doppelt, nahm Mario Götze und Marco Reus vom Feld und brachte Alxander Isak und Maximilian Philipp. Doch Inspiration für das Offensivspiel ging von beiden zunächst nicht aus.

Isak und Philipp scheitern an Walke

Erst in der 70. Minute gab es mal Lebenszeichen der Dortmunder, doch nach einem schönen Zuspiel von Batshuayi scheiterte Isak an Walke, der mit einer starken Fußabwehr parierte. Danach wackelte die Abwehr der Bullen kurzzeitig. Doch erst bekam Philipp zweimal den Ball nicht an Walke vorbei, dann schoss Isak aus kurzer Distanz den Salzburger Keeper an.

Doch nach diesen fünf starken Minuten verfiel der BVB sofort wieder in den alten Trott und hatte in der Nachspielzeit bei einem Lattenschuss von Munas Dabbur noch Glück, das Spiel nicht zu verlieren. Der BVB kann sich nun ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Dort geht es am Sonntagmittag (18.03.18) zu Hause gegen Hannover 96, mit einem Sieg bliebe Dortmund zumindest dort auf Champions-League-Kurs.