Europa League: Leipzig zittert sich gegen San Sebastián ins Achtelfinale

Nach dem 2:2 im Hinspiel gewann RB Leipzig am Donnerstagabend (24.02.2022) bei Real Sociedad San Sebastián vor 35.000 Zuschauern mit 3:1 (1:0) und hat das Achtelfinale der Europa League erreicht. Willi Orban (38. Minute) brachte die Sachsen in Führung, André Silva (59.) erhöhte. Nach Videobeweis wurde es durch den Anschlusstreffer von Martín Zubimendi (65.) noch einmal richtig spannend, ehe der eingewechselte Emil Forsberg (89.) per Handelfmeter alles klar machte.

RB startet furios

RB-Trainer Domenico Tedesco hatte seinem Team einen mutigen Auftritt verordnet. Und so dominierte Leipzig die erste Halbzeit und hatte schon in der dritten Minute eine Großchance. Konrad Laimer bediente von links Lukas Klostermann, der halbrechts an der Strafraumkante völlig frei stand, aber einen nur kläglichen Abschluss zustande brachte.

Acht Minuten später hatte Kevin Kampl die Führung auf dem Fuß: Ein Zuspiel von San Sebastiáns nicht immer souveränen Torhüter Mathew Ryan erlief er sich vor Aritz Elustondo, scheiterte dann aber im Eins-gegen-eins am australischen Keeper. Dani Olmos Nachschuss aus der Distanz rauschte rechts am Tor vorbei.