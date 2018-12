Die Veränderungen brachten zunächst keinen frischen Wind. RB Leipzig tat sich vor weniger als 17.000 Zuchauern gegen die punkt- und harmlosen Norweger schwer. Richtig gefährlich wurde es bis zur Pause nur zweimal. Einmal lief Augustin alleine auf Trondheims Torhüter Hansen zu, war dann jedoch zu unentschlossen. Kurze Zeit später köpfte Orban einen Eckstoß an die Latte (44.).

Führung unmittelbar nach der Pause

Nach der Pause machte es Cunha dann besser, hatte bei seinem Schuss aus halbrechter Position aber Glück, dass der Ball unhaltbar abgefälscht wurde (47.).

Leipzig war nun das klar bessere Team. Von Trondheim kam in der Offensive wenig. Lediglich einmal kamen die Gäste gefährlich vor das RBL -Tor, doch Keeper Yvon Mvogo war zur Stelle, der Nachschuss trudelte am Gehäuse vorbei (73.).

Auf der anderen Seite hätte der eingewechselte Yussuf Poulsen mehrfach die Leipziger Führung ausbauen und die Gemüter beruhigen können. Doch Trondheims Torhüter Hansen hatte einen wirklich guten Tag. "Das ist sehr, sehr bitter" , sagte Poulsen, "wir haben das Geschenk von Salzburg nicht angenommen."

Chancen vergeben, spätes Gegentor kassiert

Dann schlugen die Norweger doch noch zu. Bei einer Flanke setzte sich der ehemalige Schalker Tore Reginiussen energisch gegen eine eher passive Leipziger Abwehr durch und köpfte den Ausgleich (86.).

So war es am Ende auch egal, dass im Parallelspiel der FC Salzburg in Glasgow mit 2:1 gewann. Leipzig ist draußen, Celtic als Tabellenzweiter hinter Salzburg eine Runde weiter. Die Zwischenrunde wird am Montag (17.12.18) ausgelost.