Großchancen für Edouard

Hart blieb die Partie auch in der Folge, und für die mitgereisten Leipzig-Fans auch hart an der Grenze des Erträglichen - so schwach und ideenlos hatten sie ihre Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen. Nach vorne fielen den "Bullen" so gut wie keine Lösungen ein, und hinten brannte es immer wieder: Scott Sinclair hätte in der 49. Minute fast das 2:0 nachgelegt, doch Mvogo bekam noch eine Fußspitze an den Ball.

Auch Odsonne Edouard hatte zwei Top-Chancen (57. und 73.), scheiterte aber einmal an Mvogo und schoss beim zweiten Versuch knapp am langen Eck vorbei.

Zwei Tore in einer Minute

Aus dem Nichts kam Leipzig zum Ausgleich: Eine Klasse-Flanke aus dem rechten Halbfeld von Konrad Laimer nickte Augustin per Kopf ein (78.) - doch keine Minute später nickten auch seine Defensivkollegen ein. Über Sinclair und Ryan Christie kam die Kugel an den Fünfmeterraum zu Edouard, der sich seine dritte große Gelegenheit an diesem Abend nicht entgehen ließ und zur erneuten Celtic-Führung einschob (79.).

Den Ausgleich hatte dann Halstenberg auf dem Fuß, doch nach einer guten Vorarbeit von Matheus Cunha drosch er den Ball aus halblinker Position an die Latte. Auch der eingewechselte Kevin Kampl hatte kurz vor Schluss das 2:2 auf dem Fuß, verfehlte aber aus bester Position das Tor.

Für RB steht nun am Sonntag (11.11.2018) in der Liga die Partie gegen Bayer Leverkusen auf dem Plan. In der Europa League geht es am letzten Donnerstag im November zu Ludogorets Razgrad.