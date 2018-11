Der FC Salzburg steht mit dem 1:0-Heimsieg gegen Leipzig vorzeitig als Gruppensieger der Gruppe B in der Europa League fest. RB muss dagegen am letzten Spieltag der Gruppenphase ausgerechnet auf Schützenhilfe des heutigen Gegners hoffen. Gleichzeitig benötigt Leipzig einen Sieg gegen Trondheim, um noch weiterzukommen. Frederik Gulbrandsen markierte für die Gastgeber das Tor des Tages (74.).

Salzburg griffiger

Salzburg kam mit dem ganzen Selbstbewusstsein aus 52 Heimspielen ohne Niederlage deutlich besser in die Partie. Mit frühem Pressing setzten sie Leipzig schom Strafraum unter Druck und eroberten viele Bälle. Heraus kam jedoch nur eine zwingende Chance. Die vergab Frederik Gulbrandsen per Volley (21.). Im Anschluss kämpfte sich RB besser rein. Doch die Partie blieb schwach und ohne Spielfluss aufgrund vieler Fouls und Spielunterbrechungen. Kurz vor der Pause konnte Leipzig zumindest nach Torchancen ausgleichen. Timo Werner schlenzte einen Abschluss knapp am langen Eck vorbei (42.).

Gulbrandsen entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. Jeder Zentimeter war umkämpft und es gab viele Spielunterbrechungen. Torchancen dagegen erstmal überhaupt nicht. Salzburg wirkte etwas spielfreudiger. Defensiv standen die Gäste allerdings hervorragend. Die erste Gelegenheit in Halbzeit zwei erspielten sich dann die Gastgeber: Andreas Ulmer setzte Hannes Wolf ein, der direkt auf das kurze Eck abzog. Doch RB-Keeper Yvon Mvogo parierte sicher (61.).

Danach verflachte das Spiel wieder und nach knapp 15 Minuten Leerlauf schlug Salzburg zu. Zlatko Junuzovic leitete einen Ball klasse weiter auf den freien Ulmer, der querlegte auf Gulbrandsen - Führung für die Gastgeber. Leipzig reagierte sofort. Werner versuchte es aus der Distanz, doch Salzburgs Keeper Alexander Walke pariert stark (77.). In der Folge schmiss Leipzig alles nach vorne, aber die Salzburg-Defensive stand sicher. Durch die offensiven Gäste ergaben sich für die Österreicher dagegen viele Räume zum Kontern. Allerdings verpassten Wolf und der eingewechselte Takumi Minamino die Entscheidung (81.). Auswirkungen hattes das jedoch nicht, denn RB kam nicht mehr gefährlich vor den Salzburger Kasten.

Geringe Chancen auf K.O.-Runde

Am letzten Spieltag in zwei Wochen (13.12.2018) der Gruppe B muss Leipzig nun zuhause gegen Trondheim gewinnen, um noch in die K.O.-Runde einziehen zu können. Das reicht jedoch nicht. Pikanterweise brauchen die Sachsen Schützenhilfe von ihrem "Schwesterklub" Salzburg, der im Parallelspiel Glasgow schlagen müsste.