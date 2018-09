Ilsankers Pass leitet das 0:1 ein

Beide von Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz unterstützten Klubs neutralisierten sich anfangs im Mittelfeld mit ihrem Pressing. Den ersten Torschuss hatten die Leipziger durch Kapitän Kevin Kampl (18.), ansonsten fand die Leipziger Offensive vor der Pause nicht statt. Der Bundesligist hatte zwar mehr Spielanteile, doch die vielen Fehlpässe, Unkonzentriertheiten und Missverständnisse im Spielaufbau luden die Gäste zum Kontern ein.

Hinzu kamen Patzer in der Defensive. So spielte der erfahrene Ilsanker ohne Not einen Pass zurück zum Keeper. Der mitlaufende Upamecano spitzelte den Ball zu Mvogo, der glänzend reagierte. Den zurückspringenden Ball verwertete Dabbur per Kopf zur Führung. Zwei Minuten später wurde die Sachsen-Abwehr ausgespielt: Der von Leipzig umworbene Haidara musste nur zum 2:0 aus Nahdistanz einschieben.

Rangnick wechselt drei Mal in der Halbzeit

In der Pause korrigierte Rangnick seine Mannschaft. Poulsen, Diego Demme und Nationalspieler Marcel Halstenberg, der neun Monate nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspieldebüt gab, kamen für Bruma, Nordi Mukiele und Jean-Kevin Augustin. Leipzig drückte und kam, trotz eier weiterhin meist schwacher und ideenlosen Vorstellung erst zum Anschluss und später sogar noch zum Ausgleich.

Nach schöner Kombination in der Schlussminute, eingeleitet vom Ex-Bremer Zlatko Junuzovic, zerstörte Gulbrandsen dann doch noch alle Hoffnungen - und sorgte für einen verdienten Salzburger Sieg.

