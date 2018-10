Ivan Trickovski hatte den Außenseiter aus Zypern am Donnerstagabend (04.10.2018) in Führung gebracht (25. Minute) und die etwas über 23.000 Zuschauer geschockt. Kai Havertz glich kurz vor der Pause für Bayer aus (44.), Lucas Alario stellte per Doppelpack (49., 87.) die Weichen auf Sieg. Als Dimitris Raspas (90.+1) nochmal verkürzte, wurde es nur wenige Sekunden lang noch einmal eng: Julian Brandt sorgte für den Endstand (90.+2).

Startschwierigkeiten und starker Havertz

Bayer-Trainer Heiko Herrlich hatte nach dem 2:4 gegen Borussia Dortmund, als man in der Liga eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte, nur drei Wechsel in seiner Startformation vorgenommen, zunächst wirkte seine Elf aber nicht wirklich eingespielt. Larnaka versteckte sich nicht und spielte selbst durchaus mit. Sven Bender traf nach einer Ecke für die Leverkusener nur den Pfosten (14.). Die nächste große Chance gab es auf der anderen Seite - und die saß direkt. Nach einer kurzen Ecke kam die Kugel in den Bayer-Strafraum, wurde noch per Kopf verlängert und plötzlich stand Trickovski frei vor Hradecky - das 0:1.