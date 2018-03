1:1 trennte sich das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl in St. Petersburg. Jean-Kevin Augustin (22.) traf für die Gäste, St. Petersburgs Sebastian Driussi (45.+1) erzielte mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Timo Werner scheiterte mit einem Foulelfmeter an Heim-Keeper Andrej Lunew (82.).

Das Hinspiel hatten sie Sachsen mit 2:1 durch Tore von Bruma (56.) und Werner (77.) für sich entschieden, für St. Petersburg traf Criscito.

Auf wen Leipzig am 5. und 12. April in der Runde der letzten Acht trifft, entscheidet sich am Freitag in Nyon. Dort steht ab 13 Uhr die Auslosung an. Sportschau.de ist live für Sie mit dabei.

red/sid/dpa | Stand: 15.03.2018, 20:51