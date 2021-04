Nach einem furiosen 6:2 (1:2) kann United die Reise zum Finale in Danzig fast schon planen. Matchwinner für den englischen Rekordmeister war Torjäger Edinson Cavani, der den Pausenrückstand mit einem Doppelpack zu einer 3:2-Führung drehte.

Rom drehte zunächst einen Rückstand

Die Platzherren waren zwar durch Bruno Fernandes (9.) in Führung gegangen, doch Rom konterte durch Lorenzo Pellegrini (15., Handelfmeter) und den früheren Bundesliga-Star Edin Dzeko (34.).

Nach Cavanis Toren sorgten erneut Fernandes (71., Foulelfmeter), Paul Pogba (75.) und Mason Greenwood (86.) für das beruhigende Polster der Red Devils für das Rückspiel.

"Beste Saisonleistung"

Pogba, neben Cavani und Bruno Fernandes einer der drei überragenden Akteure auf dem Rasen, sagt nach der Partie bei Nitro: "Wir haben richtig gut gespielt, vor allem in der zweiten Hälfte. Es war für mich die beste Saisonleistung, die wir mit unserem Trainer abgerufen haben."

So sah es auch sein Kollege Bruno Fernandes: "Es hat richtig Spaß gemacht, und bei uns im Team kämft jeder für den anderen. In der zweiten Hälfte ist es richtig gut für uns gelaufen, da haben wir auch sehr schnell und direkt gespielt - so wie wir es trainiert haben."

Leverkusen und Hoffenheim vorzeitig ausgeschieden

Die Bundesliga-Teilnehmer Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim sind schon seit dem Achtelfinale nur noch Zuschauer. Beide Klubs scheiterten zu Beginn der K.o.-Phase in der Runde der letzten 32.

sid/dpa/red | Stand: 29.04.2021, 22:45