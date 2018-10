Der Bundesligist gewann am Donnerstag (25.10.18) mit 2:0 (2:0) gegen Apollon Limassol und vergab in der Partie viele Chancen, um weitere Treffer zu erzielen. So blieb es bei den Toren von Filip Kostic (13., Foto) und Sebastien Haller (32.).

Wettbewerbsübergreifend war es der fünfte Sieg hintereinander für die Eintracht. Solch eine Serie war dem Klub zuletzt im März 2012 gelungen. "Es macht Freude, wenn du ein Spiel nach dem anderen gewinnst. Da sind wir sehr glücklich darüber. Diese Siege sind sehr verdient", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. "Die Mannschaft macht das zusammen richtig gut, das ist auch unsere Stärke. Wir hätten aber das dritte Tor machen müssen. Wir haben es unnötig spannend gemacht."

Sieg im Rückspiel reicht zum Weiterkommen

Mit neun Punkten und 8:2 Toren führen die Frankfurter von Trainer Adi Hütter vor den Favoriten Lazio Rom und Olympique Marseille überraschend klar die Vorrundengruppe H an. Schon ein Sieg im Rückspiel in Limassol in zwei Wochen würde der Eintracht das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale garantieren. Zuvor hatte es in Marseille (2:1) und gegen Rom (4:1) zwei Erfolge gegeben.