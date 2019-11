Borussia Mönchengladbach hat im Rückspiel gegen die AS Rom einen Sieg in letzter Minute gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kam am Donnerstag (07.11.2019) zu einem späten 2:1 (1:0)-Erfolg und kletterte in der Gruppe J auf den zweiten Platz. Damit gewinnt der Bundesligist auch den direkten Vergleich mit den Italienerin und hat wieder gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde.