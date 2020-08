Das einzige Tor der Partie erzielte Moussa Diaby (51.). Im Viertelfinale trifft Leverkusen am Montag (10.08.2020/21 Uhr) in Düsseldorf auf Inter Mailand, das sich gegen den spanischen Vertreter FC Getafe durchgesetzt hatte. Im Viertelfinale gibt es in dieser Saison kein Hin- und Rückspiel, sondern nur ein einziges K.o. -Spiel.