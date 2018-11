Der FC Zürich hatte quasi im Gegenzug die Großchance zum Ausgleich, doch das war es dann mit der Aufregung auch schon wieder. Bis zum Ende der Partie achtete Bayer vor allem darauf, kein Gegentor zu kassieren. Zürich hatte nun seinerseits keine zündenden Ideen.

Leverkusen ist in der Liga am Wochenende zu Gast bei RB Leipzig. In der Europa Leage ist am 29. November Ludogorets Razgrad zu Gast.