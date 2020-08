Bei hochsommerlichen Temperaturen in Düsseldorf - einer der Austragungsorte des Finalturnieres in NRW - schenkten sich beide Teams nichts und sorgten für ein unterhaltsames und umkämpftes Fußballspiel. Doch am Ende hatten die Italiener beim 2:1 (2:1) am Montagabend das bessere Ende für sich und zogen verdient in das Halbfinale der Europa League ein.