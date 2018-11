Die Wahrnehmungen über das Weiterkommen in der Champions League fielen am Mittwochabend (28.11.2018) höchst unterschiedlich aus. Trainer Domenico Tedesco hatte die Spieler, die nach der ersten Niederlage in der Königsklasse schon auf dem Weg in die Kabine waren, nochmals gestenreich zum Schalker Block ins Drachenstadion geschickt. Schließlich gab es den vorzeitigen Achtelfinaleinzug zu bejubeln, trotz der 1:3-Niederlage beim FC Porto.

Doch viele der 5.000 mitgereisten Schalker Fans empfingen das Team mit Pfiffen. Schon während der Partie hatte der königsblaue Anhang immer wieder den Stimmungsklassiker "Oh, wie ist das schön" angestimmt - was immer stärker nach Sarkasmus klang, je mehr die Schalker in der zweiten Halbzeit auseinanderfielen.

Heidel ohne Verständnis für Schalker Fans

"Es ist hart für uns, wenn die Fans verärgert sind" , meinte Omar Mascarell: "Aber wir müssen es verstehen." Weniger Verständnis hatten dagegen Schalkes Verantwortliche. Trainer Tedesco gab vor, überhaupt keine Pfiffe der Fans gehört zu haben, räumte aber immerhin ein: "Wir haben hochverdient verloren." Sportvorstand Christian Heidel ärgerte sich: "Grundsätzlich haben die Fans das Recht, ihren Unmut zu äußern. Aber gerade, wenn wir ins Achtelfinale eingezogen sind - ich weiß nicht. Ich kann mich darüber riesig freuen. Wir haben unseren Job erledigt und verfallen jetzt nicht in Depressionen."