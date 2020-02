Europa League - Rangers drehen fast verlorenes Spiel

Die Rangers lagen am Donnerstabend (20.02.20) zu Hause gegen Sporting Braga bereits deutlich hinten - Fransérgio (11.) und Ruiz (59.) hatten für die Portugiesen getroffen. Der Anschlusstreffer von Hagi (67.) leitete die Aufholjagd ein, die Ayodele-Aribo (75.) und noch einmal Hagi (82.) mit den Toren zum 3:2-Sieg krönten.

Arsenal siegt ohne Özil

Ohne den werdenden Vater Mesut Özil hat Vorjahresfinalist FC Arsenal in der Europa League Kurs auf das Achtelfinale genommen. Im Hinspiel der ersten K.o.-Runde gewannen die Gunners mit 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf 1:0 (0:0) bei Olympiakos Piräus und verschafften sich dank des Treffers von Alexandre Lacazette (81.) eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel in London in der kommenden Woche. Özil, der am Sonntag beim 4:0 gegen Newcastle in der Liga sein erstes Tor seit April erzielt hatte, fehlte offiziell "aus persönlichen Gründen" . Englischen Medienberichten zufolge stand seine Frau Amine Gülse kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes.

Jubel bei Getafe - plötzlich winkt das Weiterkommen gegen Ajax

Der FC Getafe sorgt auch in Europa für Furore. Der Sensations-Dritte der spanischen Primera Division kam zu einem überraschenden 2:0 (1:0) gegen den letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam.

Der frühere Kölner Deyverson (37. Minute) brachte die Gastgeber in Front. Durch seinen Jubel fühlten sich einige Ajax-Fans provoziert und bewarfen ihn mit Gegenständen. Auch zuvor waren einige Anhänge der Niederländer negativ aufgefallen. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Kenedy (90.+3) auf 2:0.

ManUnited nur remis, trotzdem mit guter Ausgangsposition

Manchester United verschaffte sich mit Glück eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel der Zwischenrunde in einer Woche gegen Club Brügge. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer erreichte in Belgien ein 1:1 (1:1). Emmanuel Dennis (15.) brachte die Gastgeber in Führung. Anthony Martial (36.) gelang der Ausgleich nach einem schweren Abwehrfehler von Brügge.

Youssef En-Nesyri bewahrte den Europa-League-Rekordgewinner FC Sevilla bei CFR Cluj in Rumänien vor einer bösen Überraschung. Der Marokkaner erzielte in der 82. Minute den Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand. Ciprian Deac (59.) hatte die Gastgeber in der vom deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin geleiteten Partie per Handelfmeter Führung gebracht.

Inter siegt erst im Schlusspurt

Mühe hatte lange auch Inter Mailand, die Lombarden kamen in Bulgarien bei Ludogorez Rasgrad erst in der Schlussphase zu einem hart erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg. Christian Eriksen hatte die Lombarden in der 71. Minute in Führung gebracht, in der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Romelu Lukaku dann noch einen Elfmeter. Inters Liga-Rivale AS Rom bekleckerte sich beim 1:0 (1:0) gegen KAA Gent ebenfalls nicht mit Ruhm, Perez war in der 13. Minute der Torschütze des Tages.

Eine reelle Chance auf das Erreichen der nächsten Runde erarbeitete sich hingegen Celtic Glasgow, die Schotten erkämpften beim FC Kopenhagen ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Ziemlich beruhigt kann Sporting Lissabon in das Rückspiel am 27. Februar gehen, gegen den Europa-League-Neuling Istanbul Basaksehir gab es einen 3:1 (2:0)-Sieg der Portugiesen. Stadtrivale Benfica Lissabon hingegen verlor bei Schachtjor Donezk in der Ukraine mit 1:2 (0:0).

