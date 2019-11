Sevilla feierte beim 5:2 (4:0) bei F91 Düdelingen aus Luxemburg im vierten Spiel der Gruppe A den vierten Sieg. Für die Mannschaft des ehemaligen spanischen Nationaltrainers Julen Lopetegui trafen Munir El Haddadi (27., 33., 67.) per Dreierpack und Munas Dabbur (17., 36.).

Im zweiten Spiel der Gruppe gewann Trainer Thomas Doll mit Apoel Nikosia dank eines späten Treffers von Nicholas Ioannou (88.) gegen Qarabag Agdam noch mit 2:1 (0:1). Nikosia (4 Punkte) schob sich damit auf Platz zwei vor, knapp vor Qarabag (4) und Düdelingen (3).

Glasgow in letzter Minute

Auch der schottische Meister FC Celtic darf dank eines Last-Minute-Tores von Olivier Ntcham (90.+5) beim 2:1 (1:1) bei Lazio Rom für die Zwischenrunde planen. Ciro Immobile (7.) hatte die Italiener in Führung gebracht, James Forrest (38.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

Damit führt Celtic (10) die Gruppe E ungeschlagen an, CFR Cluj (9) reicht in den verbleibenden zwei Spielen ein Punkt, um vor den Römern (3) zu bleiben.

Basel schlägt Getafe, Eindhoven muss warten

Der FC Basel darf ebenfalls international überwintern. Der Vizemeister aus der Schweiz setzte sich gegen den FC Getafe mit 2:1 (1:1) durch und kann in der Gruppe C mit vier Punkten Vorsprung auf die Spanier und den russischen Vertreter FK Krasnodar aufgrund der direkten Duelle nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden.

PSV Eindhoven verpasste in der Gruppe D hingegen das vorzeitige Weiterkommen. Der niederländische Vizemeister musste sich trotz eines frühen Elfmetertores (5.) von Daniel Schwaab beim österreichischen Vizemeister LASK mit 1:4 (1:0) geschlagen geben. PSV (7) rutschte punktgleich hinter die Mannschaft von Trainer Valerien Ismael und Tabellenführer Sporting (9) auf Rang drei ab.

Auch die Rangers siegreich, ManUnited vorzeitig qualifiziert

Auch der zweite Glasgower Klub, die Rangers, konnten gewinnen. Die Schotten besiegten in Gruppe G den FC Porto mit 2:0. Nach dem 1:1 der Young Boys Bern bei Feyenoord Rotterdam liegen die Rangers nun punktgleich mit Bern auf Platz eins (sieben Punkte).

In Gruppe L qualifizierte sich Manchester United nach dem 3:0 gegen Partizan Belgrad vorzeitig für die Zwischenrunde. Die Tore erzielten Greenwood (22.), Martial (33.) und Rashford (49.). ManUnited kann aufgrund des gewonnenen direkten Duells mit den Serben nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden.

Espanyol qualifiziert

Auch Espanyol Barcelona ist bereits in der K.o.-Runde. Die Katalanen fertigten in Gruppe H FK Ludogorets Rasgrad mit 6:0 ab. Tabellenführer in der Mönchengladbacher Gruppe J ist Istanbul Basaksehir. Die Türken gewannen 3:0 beim Wolfsberger AC und haben die besten Chancen auf den Einzug ins Sechzehntelfinale.

sid/red/dpa | Stand: 07.11.2019, 23:18