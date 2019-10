Der österreichische Fußball-Erstligist erkämpfte im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag ein 1:1 (0:1) gegen AS Rom. Leonardo Spinazzola brachte die Italiener zwar mit einem etwas glücklichen Kopfballtreffer in der 27. Minute in Führung, doch Michael Liendl rettete mit einem herrlichen Fernschusstor (51.) das Remis. Wolfsberg und Rom führen damit punkt- und torgleich die Gruppe J an. Dahinter folgen Basaksehir Istanbul und Gladbach mit je einem Zähler.

In der Gruppe I verpasste KAA Gent den Sprung an die Spitze. Die Belgier mussten sich in der Ukraine bei PFK Olexandrija trotz früher Führung mit einem 1:1 begnügen. Damit ist Gent mit nun vier Zählern weiter Gruppenzweiter hinter dem punktgleichen VfL Wolfsburg. Olexandrija bleibt Schlusslicht hinter Saint Etienne.

Der englische Rekordmeister Manchester United konnte auch in der Europa League seine Auswärtsmisere nicht beenden. Die Red Devils kamen in Gruppe L bei AZ Alkmaar nicht über ein 0:0 hinaus und warten damit wettbewerbsübergreifend seit zehn Spielen auf einen Erfolg auf fremdem Platz.

Der deutsche Torhüter Loris Karius unterlag mit Besiktas Istanbul in Gruppe K in letzter Minute 0:1 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers.

Stand: 03.10.2019, 21:04