Nach drei Auftaktniederlagen in der Bundesliga steht Bayer Leverkusen vor richtungweisenden Wochen. Am Donnerstag (20.09.2018/21 Uhr) startet die Werkself beim bulgarischen Klub Ludogorez Rasgrad in die Europa League.

"Wir sind jetzt in der Bringschuld" , sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler am Mittwoch. "Unser Liga-Start war schlecht, aber das ist ein anderer Wettbewerb. Und in diesem wollen wir uns für uns, für unsere Fans und auch für den deutschen Fußball gut verkaufen."