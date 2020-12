Leverkusen nutzt ersten Matchball in Nizza

Zwei Minuten später hätte es sogar 2:0 stehen können, doch der Schiedsrichter gab Patrik Schicks Treffer wegen angeblicher Abseitsposition nicht - eine Fehlentscheidung. Die ist umso ärgerlicher, weil fast im Gegenzug der Ausgleich fiel: Lars Benders Kopfballabwehr landete auf den Fuß von Hassane Kamara, der den Ball volley neben den Pfosten setzte.

Bayer lässt einige Chancen liegen

Doch den Leverkusenern war das Selbstvertrauen nach zuletzt sieben Pflichtspielen ohne Niederlage anzumerken und so spielten sie weiter munter nach vorn. Kerem Demirbay (30.) scheiterte noch an OGC-Keeper Walter Benitez, ehe Aleksandar Dragovic die Gäste nach einer Ecke wieder in Front brachte. Kurz vor der Pause ließ die Werkself sogar noch die große Konter-Chance durch Schick liegen.

Diesen fahrlässigen Umgang mit den Chancen bestrafte der eingewechselte Dan Ndoye kurz nach der Pause - wieder traf Nizza nach einer Standardsituation. Diesmal dauerte es knapp vier Minuten, bis Bayer erneut zurückschlug: Julian Baumgartlinger setzte mit seinem Tor den Schlusspunkt unter eine wilde Partie.

"Wir haben eine konzentrierte und dominante Leistung hingelegt. Wenn wir nicht ein oder zweimal gepennt hätten, dann wäre es noch viel ungefährdeter gewesen. So mussten wir viel Kraft und Energie aufwenden. Trotzdem ist der Sieg hochverdient" , sagte Julian Baumgartlinger bei Nitro.

"Endspiel" um den Gruppensieg

Damit beseitigte Leverkusen die letzten Zweifel am Weiterkommen und steht nun auch ganz offiziell im Sechzehntelfinale der Europa League. Am kommenden Donnerstag kommt es für die Rheinländer gegen Slavia Prag (18.55 Uhr) in der BayArena dann zum "Endspiel" um den Gruppensieg. Die Werkself benötigt dafür gegen den punktgleichen tschechischen Meister aufgrund der 0:1-Niederlage im Hinspiel einen Sieg.