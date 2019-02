Es war so um die 35. Spielminute im Europa-League-Match zwischen Bayer Leverkusen und FK Krasnodar am Donnerstagabend (21.02.19), da erlebten Bayers Jungstars internationale Härte: Zunächst wurde Bayer-Angreifer Leon Bailey von seinem Gegenüber Cristian Ramirez weggegrätscht, Sekunden später musste Kai Havertz die Härte des Schädels von Charles Kabore erfahren, als Krasnodars Mittelfeldmann den jungen Leverkusener in einem Kopfballduell abräumte.

Wenngleich diese zwei Ereignisse keinen direkten Einfluss auf das Spielergebnis nahmen, so standen sie doch exemplarisch für das Leverkusener Dilemma beim letztendlich nicht ausreichenden 1:1 gegen den erst 2008 gegründeten Klub aus Südrussland. Während das mit Spielern aus der ganzen Welt bestückte FK Krasnodar taktisch und vor allem kämpferisch eine Top-Leistung ablieferte, wirkten die Bayer-Akteure zaghaft. Geradezu scheu. Und scheiterten am Ende logischerweise.

Von Angriffsfußball nichts zu sehen

In der Bundesliga begeisterte Leverkusen zuletzt mit erfrischendem Angriffsfußball. Im K.o.-Spiel der Europa-League war davon nichts zu sehen. "Wir sind zu Recht ausgeschieden, weil wir heute schlecht gespielt haben" , sagte Trainer Peter Bosz nach dem Spiel. Und er fügte hinzu: "Ich habe dafür keine Erklärung."

Dabei ist solcherlei Ratlosigkeit ist in Leverkusen nichts Neues. Bayer 04 wurde trotz spielerisch beeindruckender Besetzungen noch nie Deutscher Meister. Der einzige internationale Titel, der UEFA-Pokal-Sieg 1988, gelang vor den Zeiten der großen Bayer-Investitionen. Der DFB-Pokal wurde einmal gewonnen: 1993. Seither ist Flaute.

Spielerisches Potenzial allein reicht nicht

Viel Talent, wenig Mentalität - schon häufig wurde Bayer Leverkusen mit diesem im Fußball bösen Urteil konfrontiert. Diese Diagnose ist deshalb niederschmetternd, weil man ohne kämpferische und leidenschaftliche Tugenden in den entscheidenden Partien am Ende kaum etwas gewinnen kann - egal, welches spielerische Potenziel man für diesen Sport mitbringt.

Seit Jahren patzt Bayer 04 immer wieder dann, wenn es in entscheidenden Spielen um viel geht. Und der Gegner mehr Leidenschaft auf den Platz bringt. In dieser Saison war das so bei Bayers DFB-Pokal-Aus beim FC Heidenheim und nun gegen Krasnodar. Gerade in der Europa League hatte sich der Verein diesmal so viel vorgenommen. Es wurde mal wieder nichts daraus.