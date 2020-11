Sechstes Spiel innerhalb von 20 Tagen

"Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen und die elf Spieler aufstellen, mit denen wir gewinnen können" , kündigte Bosz an. "Die Belastung wird nicht weniger" , sagte Leverkusens Kapitän Lars Bender angesichts des sechsten Spiels innerhalb von 20 Tagen, "und die Aufgaben werden nicht einfacher." Doch die jüngsten Erfolge "beflügeln und geben Vertrauen. Dann tun die Beine vielleicht mal nicht ganz so weh."

Verlass war zuletzt auf Torjäger Lucas Alario. Der Argentinier drehte das Spiel beim SC Freiburg (4:2) am Sonntag mit einem Doppelpack, insgesamt traf er schon fünfmal in der Liga und je einmal in Pokal und Europa League. "Er trifft die Hütte. Wir wissen, dass er einen guten Torriecher hat und ein absoluter Boxspieler ist" , so Bender.

Verzichten muss Bosz dagegen auf Angreifer Patrik Schick und Mittelfeldmotor Charles Aranguiz, die angeschlagen sind und die 3.000 Kilometer lange Reise nicht antraten. Wahrscheinlich wird Bosz wieder kräftig rotieren, festlegen wollte sich der Niederländer aber noch nicht.

Neue Chance für Demirbay?

Möglicherweise erhält Kerim Demirbay wieder eine Chance, der bei Bosz in jüngerer Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt hat. In den vergangenen vier Pflichtspielen saß der 27-Jährige zweimal ganz draußen, einmal wurde er eingewechselt - den einzigen Einsatz von Beginn an bestritt Demirbay bei der Niederlage gegen Prag.

Kerim Demirbay.

Schon in der Vorsaison war Demirbay im Schatten von Kai Havertz kaum zur Geltung gekommen. Doch nach dem Abgang von Havertz zum FC Chelsea erwartet man bei Bayer offenbar mehr vom 32-Millionen-Einkauf. "Die veränderte Struktur gibt manchen die Chance, in eine andere Rolle reinzuwachsen" , hatte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes zu Beginn der Spielzeit gesagt. Von einigen Neuzugängen aus dem Vorjahr erwarte man "den nächsten Entwicklungsschritt".

Doch Demirbay nutzte die Chance nicht. Er ist kein Zehner, und damit kein direkter Havertz-Ersatz. Und auch als Achter oder offensiverer von zwei Sechsern fremdelt er mit der neuen, etwas kompakteren Spielweise. Nach dem Prag-Spiel betonte Bosz, er müsse ihn "in Schutz nehmen" . Sein Nebenmann Julian Baumgartlinger sei "eben ein ganz anderer Spieler" . Demirbay habe "für die Mannschaft gekämpft und womöglich versucht, nach vorne zu spielen" . Da lässt sich auch im Lob viel zwischen den Zeilen lesen.

Bereits am Sonntag gegen Gladbach

Zeit zum Verschnaufen bleibt Bayer auch nach der Rückkehr aus Israel nicht. Nur drei Tage später empfängt Leverkusen den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga.