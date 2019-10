Patrick Herrmann hat mit seinem Treffer zum 1:1 in der Nachspielzeit Mönchengladbach am Donnerstag (03.10.2019) bei Istanbul Basaksehir vor dem kompletten Fehlstart in der Europa League bewahrt. Die Führung für die Gastgeber hatte Edin Visca erzielt (55.). Die Rheinländer liegen trotz des Remis nur auf Rang drei der Gruppe J und müssen im nächsten Spiel Punkte einfahren, sofern sie die Chance auf das Weiterkommen erhalten wollen. "Wir sind natürlich sehr glücklich, am Ende noch 1:1 gespielt zu haben. Es ist einiges nicht optimal gelaufen. Dass wir es besser können, wissen wir auch" , sagte der Gladbacher Torschütze.

Sommer zweimal stark