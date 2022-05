Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League und spielt am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers um den Titel. Die Hessen gewannen am Donnerstagabend auch das Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United. Nach 90 intensiven Minuten stand es 1:0 (1:0) für die Frankfurter. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Rafael Borré (26. Minute).

Die Eintracht, begleitet von einer gigantischen Choreographie, musste schon nach wenigen Minuten einen herben Rückschlag hinnehmen. Martin Hinteregger probierte sich an einem Check gegen West-Ham-Angreifer Michail Antonio, dieser fiel aber nicht hin, im Gegenteil: Der Österreicher fasste sich im Anschluss an den hinteren Oberschenkel und musste zum Entsetzen der Eintracht-Fans früh verletzt raus.

Cresswell sieht früh Rot

Diesen Nackenschlag merkte man den Hessen im Anschluss aber nicht an. In einer intensiven, körperbetonten und von Scharmützeln geprägten Partie, in der besonders zu Beginn mehr Fußball gekämpft als gespielt wurde, führte ein Doppelpack der etwas anderen Art die Eintracht frühzeitig in Richtung Sevilla.