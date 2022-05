Mittwoch, 18. Mai 2022 - ein Tag, der so oder so in die Geschichtsbücher von Eintracht Frankfurt eingeht. Die Frage ist bloß: Wie groß, wie triumphal wird das dazu passende Kapitel? Ab 21 Uhr (live im Audiostream von hr-iNFO und hessenschau.de) treffen die Hessen im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. In Sevilla hat die Eintracht erstmals seit 42 Jahren die Chance auf einen internationalen Titel. Alles Wichtige, was Sie vor dem Anpfiff der Partie wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Die Ausgangslage

Es knistert, es summt, es brummt: Seit dem Finaleinzug vor knapp zwei Wochen gibt es in und um Frankfurt kein anderes Thema als dieses Endspiel. Mannschaft, Trainerteam, Chefetage und insbesondere die Fans: Alle sind elektrisiert. Den Abgesang einer eher enttäuschenden Bundesliga-Saison hat die Mannschaft mit dem 1:1 gegen Gladbach sowie dem 2:2 in Mainz anständig bewältigt, es gab keine (weiteren) Verletzungen, Coach Oliver Glasner hat die Spannung hoch gehalten. Zumindest in der Theorie hat die Eintracht vor dem Finale quasi störungsfrei in ihren ganz speziellen Europa-League-Modus schalten können.