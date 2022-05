Es war zugleich der bislang letzte Europapokal-Titel für eine schottische Mannschaft, Celtic hatte 1967 den Landesmeister-Pokal gewonnen. In der Europa League und seinem Vorgänger, dem UEFA-Pokal, hatte es zuvor noch kein schottisches Team ins Endspiel geschafft – auch deshalb wird der unerwartete Coup der Rangers auf der britischen Insel als Ereignis historischen Ausmaßes gefeiert: " Nostradamus mag das Große Feuer in London und die Französische Revolution richtig vorhergesagt haben – aber diese verblüffende Rangers-Erfolgsgeschichte hätte auch er niemals kommen sehen ", hieß es bei der BBC.

Insolvenz und Zwangsabstieg im Jahr 2012

Mit dem Finaleinzug haben sich die Rangers auch ein Stück mehr von ihrer wechselhaften, sorgenvollen jüngeren Vergangenheit befreit: Vor zehn Jahren war Schottlands Rekordmeister am Boden und musste Insolvenz anmelden. Nach von Misswirtschaft und Größenwahn geprägten Jahren, als man auch international den Erfolg suchte und teure Stars wie Ronald de Boer an den Ibrox Park lockte. Nach dem Neustart in der vierten Liga, mit neuer Betreibergesellschaft, aber dem alten, traditonsreichen Namen, kämpften sich die Rangers wieder zurück in die nationale Spitze, und gewannen in der vergangenen Saison die erste Meisterschaft nach dem Zwangsabstieg.

Finale gegen Frankfurt -"Spiel des Jahrhunderts"

In der Liga haben die Rangers nach dem Jahreswechsel einen großen Vorsprung verspielt und müssen die Titelverteidigung wohl abschreiben - die Chance auf den Triumph in der Europa League dürfte aber mehr als ein Trostpflaster sein. Mit einem Sieg im Endspiel von Sevilla wären die Rangers sogar direkt für die Champions League qualifiziert. Gegen Frankfurt gelten die Rangers nun sogar als leicht favorisiert, nachdem sie nach dem BVB nun auch Leipzig ausgeschaltet haben - zwei Teams, die zumindest von der Besetzung her deutlich stärker erscheinen als die Eintracht.