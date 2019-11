Ein Sieg muss her: Gladbach erneut gegen Rom gefordert

Daher heißt es am Donnerstag (07.11.2019) gegen AS Rom "verlieren verboten". Sonst könnte die internationale Runde für die Borussia im Dezember schon wieder beendet sein. " Wir haben zwar erst zwei Punkte, dennoch ist alles eng beieinander ", will Trainer Marco Rose die Bedeutung der Partie aber nicht zu hoch hängen.

"Haben es selbst in der Hand"

Und auch Sportdirektor Max Eberl sieht für sein Team noch alle Möglichkeiten, das gesteckte Ziel zu erreichen. " Wir haben es jetzt mit zwei Heimspielen und einem Auswärtsspiel selbst in der Hand, in der Europa League zu überwintern ", sagte der 46-Jährige.

Die gute Nachricht: Selbst bei einer Niederlage hätte die Borussia noch eine kleine Chance auf ein Weiterkommen, unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels. Ein Sieg wäre aber naturgemäß hilfreicher, würde die Borussia doch an den Italienern vorbeiziehen und hätte zudem den direkten Vergleich gewonnen. "Wir müssen die Leistung der letzten Wochen bestätigen" , sagte Rose vor der Partie.

Bangen um Hoffnungsträger Thuram

Die Hoffnungen der Gladbacher ruhen dabei einmal mehr auf Marcus Thuram. Zwar wartet auch der 22-Jährige in Europa noch auf sein erstes Tor, in den vergangenen sechs Ligaspielen verbuchte er aber stolze neun Scorerpunkte - mehr als Robert Lewandowski oder Timo Werner.

Allerdings ist sein Einsatz gegen Rom wegen einer Überlastungserscheinung noch fraglich. " Ich hoffe aber, dass wir das hinkriegen ", sagte Rose. Immerhin: Sturmkollege Alassane Pléa steht gegen den Tabellendritten der Serie A vor der Rückkehr in den Kader. Sicher ist, dass Mittelfeldspieler Denis Zakaria in die Startelf zurückkehrt. "Wir haben Zak wieder hinbekommen, er wird von Anfang an dabei sein" , sagte Rose.

Rom in bestechender Form aber mit Personalsorgen

Die Aufgabe gegen den italienischen Hauptstadtklub, der vor allem durch sein laufintensives und körperliches Spiel besticht, wird für die zuletzt stark beanspruchte Gladbacher Mannschaft eine große Herausforderung. Das Team von Trainer Paulo Fonseca hat in der Liga zuletzt dreimal gewonnen. Allerdings reisen die Gäste mit großen Verletzungssorgen an. "Bei den vielen Spielen wäre es wichtig zu rotieren. Aber wir haben nicht genug Spieler dafür zur Verfügung" , sagte Fonseca am Mittwochabend.

Dass sie gegen die Roma bestehen können, haben die Gladbacher schon im Hinspiel gezeigt. " Besser als in den ersten 30 Minuten kann man gegen eine italienische Mannschaft nicht spielen ", befand Sportdirektor Eberl. Diese Leistung müssen die "Fohlen" diesmal jedoch über einen längeren Zeitraum abrufen.

cl/sid/dpa | Stand: 06.11.2019, 14:33