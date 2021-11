Die Fans sangen ein Lied in die Richtung eines traditionell jüdisch gekleideten Mannes. Das Lied nahm herabwürdigend Bezug auf die Beschneidung von Jungen im Judentum, es endete zudem mit den Worten "verdammter Jude" . Auch Tottenham Hotspur, dessen Fanszene häufig antisemitischen Angriffen ausgesetzt ist, wird in dem Lied abfällig erwähnt. In einem zweiten Video singt dieselbe Personengruppe ebenfalls in Richtung des Mannes: "Tottenham wird übel zugerichtet, egal wo sie hinfahren."

West Ham United schrieb in einer Stellungnahme, dass man "entsetzt" sei und Konsequenzen folgen würden.

Club verspricht, identifizierte Personen auszuschließen

Zahlreiche englische Medien zitieren aus einer Stellungnahme des Klubs. "West Ham United verurteilt das Verhalten der beteiligten Personen. Der Club steht mit der Fluggesellschaft (Ryanair, Anm. d. Red.) und den zuständigen Behörden in Verbindung, um die Personen zu identifizieren" , heißt es darin. "Alle identifizierten Personen werden mit einem unbefristeten Ausschluss aus dem Club belegt. Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion stehen im Mittelpunkt des Fußballclubs und wir heißen keine Personen willkommen, die diese Werte nicht teilen."

Trainer David Moyes äußerte sich in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen den FC Liverpool (Sonntag, 17.30 Uhr) zum Thema. "Ich denke, es sollte in keinem Teil der Welt Rassismus geben, und bei West Ham United müssen wir unseren Teil dazu beitragen" , sagte er. Er sei "enttäuscht" angesichts antisemitischen Beschimpfungen. West Ham kam in Genk zu einem 2:2 und blieb so ungeschlagen Tabellenführer in Gruppe H.

West Ham war in der Vergangenheit mehrfach durch antisemitische Gesänge seiner Fans aufgefallen, meist im Zusammenhang in der Rivalität mit Tottenham Hotspur.

Ermittlungen durch die UEFA unwahrscheinlich

Dass gegen West Ham nun durch die UEFA ermittelt wird, ist unwahrscheinlich. Die Sportgerichtsbarkeit der Verbände nimmt sich meist nur solcher Fälle an, die sich im direkten Umfeld eines Spiels ereignet haben - die Anreise im Flugzeug dürfte nicht dazu zählen.

Das war bei einem vorangegangenen Fall anders: Fans des 1. FC Union Berlin hatten in der Europa Conference League Anhänger von Maccabi Haifa antisemitisch beschimpft - während des Spiels im Olympiastadion Berlin, in dem die Nazis 1936 die Olympischen Spiele für ihre Propaganda missbrauchten. Der Vorgang führte zu einer Blocksperre durch die UEFA im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Union leitete später einen Vereinsausschluss gegen einen Fan ein.